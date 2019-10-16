Brexit: останній день переговорів перед ключовим самітом ЄС

Представники ЄС і Великої Британії в середу вранці відновлять переговори по Brexit в надії досягти угоди, яка може бути узгоджена лідерами на ключовому саміті в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон проінформує уряд про хід переговорів, які тривали до самого ранку.

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Після того, як переговори завершилися у вівторок, в офісі британського прем'єра заявили, що обговорення були "конструктивними" і був досягнутий прогрес.

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє сьогодні також проінформує представників країн-членів про стан переговорів.

Сьогоднішні переговори мають вирішальне значення для Джонсона, тому що відповідно до законодавства, прийнятого у вересні парламентом Британії, прем'єр змушений буде просити ЄС про нову відстрочку Brexit, якщо до 19 жовтня він не доб'ється нової угоди, схваленої депутатами.

Схвалити нову угоду можуть тільки лідери ЄС, які зберуться на саміт в Брюсселі 17-18 жовтня.

У парламенті Британії вже заплановане спеціальне засідання на 19 жовтня - перше засідання в суботу за останні 37 років.

Британія має вийти з 31 жовтня і Джонсон неодноразово наполягав, що він не вимагатиме затримки.

Раніше Джонсон звернувся до парламенту з проханням підтримати будь-яку угоду по Brexit, яку він укладе з Європейським союзом, протягом 24 годин після саміту ЄС наступного тижня.

На початку минулого тижня кілька високопосадовців ЄС говорили про мінімальні шанси того, що обом сторонам вдасться домовитись.

Але 10 жовтня після зустрічі Джонсона з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром лідери заявили, що угода про Brexit може бути укладена до кінця місяця.