Юнкер: нова угода виключає відтермінування Brexit

Нова угода про вихід Великої Британії з ЄС виключає необхідність нового відтермінування Brexit після 31 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на пресконференції із британським прем’єром Борисом Джонсоном у Брюсселі.

"Ми маємо угоду. І ця угода означає, що немає необхідності у відтермінуванні (Brexit. - Ред.). Це чесна і збалансована угода. Воно свідчить про нашу прихильність знайти рішення. Вона надає визначеність і захищає інтереси громадян", - сказав Юнкер.

Джонсон назвав угоду "чудовою" і закликав британських депутатів підтримати її під час голосування 19 жовтня "і реалізувати Brexit без всіляких відстрочок".

"Угода означає, що Велика Британія залишає ЄС 31 жовтня в повному складі, але це також означає, що ми можемо приймати разом, як єдине Сполучене Королівство, рішення про наше майбутнє", - сказав він.

В ЄС раніше заявили, що налаштовані завершити всі необхідні процедури щодо ратифікації нової угоди про Brexit 31 жовтня, як і планувалося раніше.

Брюссельські ЗМІ повідомили, що угода про Brexit може бути винесена на голосування в юридичний комітет Європарламенту в понеділок і на пленарне засідання наступного четверга.