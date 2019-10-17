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ЄС налаштований завершити ратифікацію нової угоди про Brexit до 31 жовтня

Четвер, 17 жовтня 2019, 14:01

Європейський Союз налаштований завершити всі необхідні процедури щодо ратифікації нової угоди про Brexit 31 жовтня, як і планувалося раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив головний переговірник ЄС Мішель Барньє на пресконференції у Брюсселі.

"Треба бути обережними з термінами: на засіданні Європейської ради не буде ратифікації. Ми зробили все можливе для того, щоб Рада сьогодні висловила позитивну думку щодо рекомендацій, які ми разом з президентом Юнкером надамо їм щодо переговорів і проєкту угоди. Рада повинна дати формальну згоду після того, як Європарламент ратифікує документ", - сказав Барньє.

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"Я впевнений, що документ може бути підтриманий і ратифікований вчасно, до 31 жовтня", - додав він.

Барньє також сказав, що отримав запевнення від британського прем’єра Бориса Джонсона, що той зможе отримати згоду парламенту Британії на нову угоду. Британські депутати 19 жовтня зберуться на спеціальне засідання щодо результатів переговорів з ЄС.

Раніше брюссельські ЗМІ повідомили, що угода про Brexit може бути винесена на голосування в юридичний комітет Європарламенту в понеділок і на пленарне засідання наступного четверга.

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