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Лідери ЄС обговорять варіанти на випадок провалу угоди про Brexit в парламенті Британії

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 12:27

Лідери ЄС у другий день саміту в Брюсселі розглянуть варіанти дій на випадок, якщо парламент Великої Британії не схвалить нову угоду про Brexit.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Незалежно від того, наскільки впевнений пан Джонсон, тим не менше, всі думають про альтернативні сценарії", - сказав Науседа.

"Я б сказав, що ми, ймовірно, намагаємося передбачити щось непередбачуване, але у нас є всі можливості відреагувати на рішення Британії, і наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб просто схвалити угоду по Brexit і висловити нашу радість, що це великий день для обох сторін, але це не кінцевий результат", - додав він.

Парламент Британії в суботу проведе голосування за нову угоду, і для її затвердження необхідно щонайменше 320 голосів. За підрахунками британських ЗМІ, поки що Джонсон може розраховувати на 316 голосів.

Якщо прем'єр-міністр зазнає невдачі, тоді, згідно з умовами прийнятого у вересні закону, йому доведеться попросити відтермінування Brexit, щоб уникнути виходу без з угоди.

Як відомо, парламент Британії тричі відхилив попередню угоду про Brexit, про яку з Брюсселем домовлялася Тереза Мей.

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