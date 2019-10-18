Лидеры ЕС обсудят варианты на случай провала соглашения о Brexit в парламенте Британии

Лидеры ЕС во второй день саммита в Брюсселе рассмотрят варианты действий на случай, если парламент Великобритании не одобрит новое соглашение о Brexit.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Вне зависимости от того, насколько уверен г-н Джонсон, все думают над альтернативными сценариями", - сказал Науседа.

"Я бы сказал, что мы, вероятно, стараемся предусмотреть непредвиденное, но у нас есть все возможности отреагировать на решение Британии и наша задача сегодня заключается в том, чтобы просто одобрить соглашение по Brexit и выразить нашу радость, что это великий день для обеих сторон, но это не окончательный результат", - добавил он.

Парламент Великобритании в субботу проведет голосование за новое соглашение, для его утверждения необходимо не менее 320 голосов. По подсчетам британских СМИ, пока Джонсон может рассчитывать на 316 голосов.

Если премьер-министр потерпит неудачу, тогда, согласно условиям принятого в сентябре закона, ему придется попросить отсрочки Brexit, чтобы избежать выхода без соглашения.

Как известно, парламент Великобритании трижды отклонил предыдущее соглашение о Brexit, о котором с Брюсселем договаривалась Тереза ​​Мэй.