Саміт ЄС офіційно схвалив нову угоду про Brexit

Лідери 27 країн-членів ЄС у четвер на саміті в Брюсселі схвалили нову угоду про Brexit, про яку раніше домовилися Лондон та Євросоюз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у поширеній за підсумками саміту заяві лідерів.

"Виглядає, що ми наблизилися до фінального етапу", - заявив на пресконференції за підсумками саміту глава Євроради Дональд Туск. Він додав, що Єврорада очікує початку роботи угоди з 1 листопада.

Далі угода потребує схвалення у Європейському та британському парламентах. За планом, парламент Британії збереться на засідання в суботу, щоб розглянути ратифікацію угоди.

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Утім певності, що британські парламентарі погодять документ, немає, оскільки невелика Демократична юніоністська партія вже заявила, що не підтримує документ.

Водночас за даними джерел Reuters, Джонсон на саміті заявив іншим 27 лідерам, що він має позитивні очікування щодо проходження угоди через парламент.

Як повідомлялось, у четвер Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit.

Спікер Європейського парламенту раніше заявив, що Європейський парламент готовий схвалити нову угоду про Brexit, щоб Британія могла залишити блок згідно з планами.

За повідомленнями ЗМІ, угода про Brexit може бути винесена на голосування в юридичний комітет Європарламенту в понеділок і на пленарне засідання наступного четверга.