Мережу підкорює нібито фото Качинського, лідер PiS каже: фотомонтаж

Фотографія, на якій нібито зображений лідер партії влади Польщі Ярослав Качинський, набула популярності в інтернеті. В описі знімка вказано, що його зробили у 1970-х роках. Однак, як заявив речник PiS, політик вважає, що це монтаж, і він не знає людей на знімку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Фото з’явилося у Facebook-профілі Марека Скварського. "Білосток, кінець 70-х. Майбутній польський начальник, з екстраміцним у пальцях, вирушає на першотравневий марш", - написав він.

Персонаж, схожий на Ярослава Качинського (перший справа), стоїть з групою з трьох чоловіків і жінки. Він тримає в руці сигарету, і на грудях у нього пришпилений великий червоний бант.

"Неправда, що Ярослав Качинський відвідував першотравневі марші в кінці 1970-х рр. Він тоді вже був антикомуністичним опозиційним активістом. Я показав голові цю світлину. Він не знає жодної людини з цієї фотографії. На його думку, це фотомонтаж. Його обличчя тут вставлене", - сказав речник PiS Радослав Фогель.

Ярослав Качинський - парламентар без посади в уряді, але водночас найпотужніший політик Польщі, що формує політику країни.

70-річний лідер правої партії "Право і справедливість", яка керує Польщею з 2015 року, заявляв, що планує піти у відставку, щоб звільнити місце для нового лідера, у 2023 році.