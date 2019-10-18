Сеть обошло якобы фото Качиньского, лидер PiS говорит: фотомонтаж

Фотография, на которой якобы изображен лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский, приобрела популярность в интернете. В описании снимка указано, что его сделали в 1970-х годах. Однако, как заявил представитель PiS, политик считает, что это монтаж, и он не знает людей на снимке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Фото появилось в Facebook-профиле Марека Скварского. "Белосток, конец 1970-х. Будущий польский лидер отправляется на первомайский марш", - написал он.

Человек, похожий на Ярослава Качиньского (первый справа), стоит с группой из трех мужчин и женщины. Он держит в руке сигарету, и на груди у него приколот большой красный бант.

"Неправда, что Ярослав Качиньский посещал первомайские марши в конце 1970-х. Он тогда уже был антикоммунистическим оппозиционным активистом. Я показал ему эту фотографию. Он не знает ни одного человека с этой фотографии. По его мнению, это фотомонтаж. Его лицо здесь вставлено", - сказал представитель PiS Радослав Фогель.

Ярослав Качиньский - парламентарий без должности в правительстве, но в то же время формирующий политику страны.

70-летний лидер правой партии "Право и справедливость", которая руководит Польшей с 2015 года, заявлял, что планирует уйти в отставку, чтобы освободить место для нового лидера, в 2023 году.