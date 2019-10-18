П’ятий день протестів і страйки паралізували Каталонію

Каталонія і її столиця Барселона паралізовані в п'ятницю в результаті страйків та маршів прихильників незалежності північно-східного іспанського регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Демонстрації в п'ятницю були в основному мирними, але в другій половині дня сталися зіткнення між поліцією і молодими демонстрантами, які жбурляли пляшки, яйця і фарбу в ворота управління поліції у Барселоні.

Щонайменше 57 рейсів, що мали прямувати до та з регіону, було скасовано через загальний страйк профспілок.

Пікетувальники також перекрили рух на кордоні з Францією через Піренеї і палили шини, а також заблокували десятки доріг і автомагістралей.

Рейси приміських і міжміських поїздів були значно скорочені. Багато магазинів і фабрик не відкрились. Каталонська влада заявила, що споживання електроенергії, ключовий показник промислової активності станом на полудень було на 10,1% нижче, ніж в той самий час днем ​​раніше.

Щонайменше два великих круїзних оператори спрямували свої кораблі в інші порти, а ті, які вже стояли в порту Барселони, скасували екскурсії пасажирів в місто.

Це п’ятий день протестів у Каталонії, які почалися з ув'язненням дев'яти лідерів сепаратистів.

Ввечері 17 жовтня каталонські сепаратисти влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією. Десятки людей були затримані та отримали травми.

Глава уряду Каталонії Кім Торра закликав проводити акції мирно, але заявив, що насильство зводиться до осіб, які намагаються завдати шкоди репутації руху за незалежність.