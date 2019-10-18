Ніч заворушень в Барселоні: 80 постраждалих, 33 затриманих

Каталонські сепаратисти ввечері 17 жовтня влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією. Це був уже третій день протистоянь у центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У перші години п'ятниці групи протестувальників підпалювали машини, билися з поліцією, кидаючи у силовиків каміння, кислоту та коктейлі Молотова у явній спробі дістатися до місця іспанського уряду в місті.

Також у правоохоронців стріляли феєрверками та рогатками. За даними іспанської влади, 80 людей, зокрема 46 поліцейських, отримали поранення протягом ночі, а 33 особи були заарештовані.

Міська гвардія підрахувала, що близько 13 тис. вийшли на мітинг ввечері, який потім переріс у насильство. Це нижчий показник, ніж ті, що були зареєстровані попередніми днями, пише La Vanguardia.

Глава уряду Каталонії Кім Торра закликав проводити акції мирно, але він заявив, що насильство зводиться до осіб, які намагаються завдати шкоди репутації руху за незалежність.

"Ми не можемо дозволити таким групам, які проникають і інфільтруються, шкодити іміджу руху, який налічує мільйони каталонців", - сказав він.

У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.

Таке рішення спричинило протести каталонських сепаратистів.

Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими.

Аеропорт Барселони, другий за величиною в Іспанії, став центром протестів у понеділок.