Виверження вулкану Етна: Італія закрила частину авіапростору
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 20:18
У п’ятницю, 18 жовтня, на сицилійському вулкані Етна зафіксували нове виверження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.
У зв'язку з цим вирішили закрити частину авіапростору над аеропортом Катанії.
"Кризовий підрозділ аеропорту Катанії у п’ятницю закрив два сектори свого повітряного простору", - пише агентство.
Відтак аеропорт приймає лише 4 рейси щогодини, у той час як кількість вильотів вирішили не обмежувати.
Нагадаємо, про відновлення активності вулкану повідомлялось також 11 жовтня. Тоді частину авіапростору над містом Катанія теж вирішили закрити.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua