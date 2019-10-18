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Виверження вулкану Етна: Італія закрила частину авіапростору

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 20:18

У п’ятницю, 18 жовтня, на сицилійському вулкані Етна зафіксували нове виверження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

У зв'язку з цим вирішили закрити частину авіапростору над аеропортом Катанії.

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"Кризовий підрозділ аеропорту Катанії у п’ятницю закрив два сектори свого повітряного простору", - пише агентство.

Відтак аеропорт приймає лише 4 рейси щогодини, у той час як кількість вильотів вирішили не обмежувати.

Нагадаємо, про відновлення активності вулкану повідомлялось також 11 жовтня. Тоді частину авіапростору над містом Катанія теж вирішили закрити.

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Італія
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