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Извержение вулкана Этна: Италия закрыла часть авиапространства

Пятница, 18 октября 2019, 20:18

В пятницу, 18 октября, на сицилийском вулкане Этна зафиксировали новое извержение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

В связи с этим решили закрыть часть авиапространства над аэропортом Катании.

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"Кризисное подразделение аэропорта Катании в пятницу закрыло два сектора своего воздушного пространства", - пишет агентство.

Поэтому аэропорт принимает только 4 рейса в час, в то время как количество вылетов решили не ограничивать.

Напомним, о восстановлении активности вулкана сообщалось также 11 октября. Тогда часть авиапространства над городом Катания тоже решили закрыть.

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