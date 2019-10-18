Извержение вулкана Этна: Италия закрыла часть авиапространства
Пятница, 18 октября 2019, 20:18
В пятницу, 18 октября, на сицилийском вулкане Этна зафиксировали новое извержение.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.
В связи с этим решили закрыть часть авиапространства над аэропортом Катании.
"Кризисное подразделение аэропорта Катании в пятницу закрыло два сектора своего воздушного пространства", - пишет агентство.
Поэтому аэропорт принимает только 4 рейса в час, в то время как количество вылетов решили не ограничивать.
Напомним, о восстановлении активности вулкана сообщалось также 11 октября. Тогда часть авиапространства над городом Катания тоже решили закрыть.
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