Італія пропонує відновити переговори про розширення ЄС у листопаді

Прем'єр-міністр Італії заявив, що Рим запропонує Європейському Союзу відновити переговори про розширення блоку з Албанією та Північною Македонією в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр Джузеппе Конте заявив на пресконференції у п'ятницю, що рішення лідерів ЄС на саміті раніше цього ж дня не розпочинати переговори є "історичною помилкою".

Як повідомлялося, Франція, а також Данія та Нідерланди опираються відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.

Париж каже, що перед Євросоюзом зараз занадто багато викликів, аби дозволити приєднання цих двох балканських держав. Серед викликів - запланований Brexit, зростання Китаю, російська загроза та міграція. Франція хоче, щоб Єврокомісія глибоко реформувала спосіб ведення переговорів про приєднання.

За даними ЗМІ, у ЄС розглядали можливість перенести відкриття переговорів до квітня 2020 року або на оголошений саміт ЄС-Західні Балкани в Загребі наступного травня.