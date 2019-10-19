У Єврокомісії виключили внесення змін до нової угоди про Brexit

Єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер попередив Велику Британію, що ніяких змін в договір про Brexit більше не вноситимуть.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

"Якщо угода, схвалена главами держав і урядів у четвер, буде відхилена Палатою громад, то в даний момент я не бачу виходу крім цієї угоди і "жорсткого" Brexit без угоди", - сказав Еттінгер.

Він не вважає, що нові переговори призведуть до кращого результату: "Це найкраща угода для обох сторін".

Еттінгер зазначив, що для держав-членів ЄС також важливо "повністю підтримати підсумки переговорів головного переговірника ЄС з питань Brexit Мішеля Барньє і рекомендувати, щоб Європейський парламент ухвалив їх".

Нову угода про Brexit британський парламент розглядає в суботу. Документ також повинен схвалити Європарламент, очікується, що голосування пройде на наступному тижні.

Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.