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Глава МЗС Німеччини привітав узгодження "формули Штайнмаєра"

Середа, 2 жовтня 2019, 08:11

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав узгодження Тристоронньою контактною групою в Мінську тексту "формули Штайнмаєра".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Мааса на сайті німецького МЗС.

"Я радий, що конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську призвела до того, що сьогодні ми досягли такого довгоочікуваного прогресу. Це відкриває двері для саміту лідерів Нормандської четвірки і інших етапів реалізації Мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Тепер, за його словами, "формула Штайнмаєра" має бути імплементована в новий закон про особливий статус Донбасу.

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