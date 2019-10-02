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Глава МИД Германии рад согласованию "формулы Штайнмайера"

Среда, 2 октября 2019, 08:11

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поздравил согласования трехстороннего контактной группой в Минске текста "формулы Штайнмайера".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Мааса на сайте немецкого МИД.

"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к тому, что сегодня мы добились давно ожидаемого прогресса. Это открывает двери саммиту лидеров Нормандской четверки и другим этапам реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

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