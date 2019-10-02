Вперше після скандалу з кримськими турбінами Siemens будує в РФ електростанцію

Попри те, що Москва направила в окупований Крим куплені у німецької компанії Siemens турбіни, компанія знову будує в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на другий канал німецького суспільного мовлення ZDF.

Проєкт електростації в російській республіці Татарстан повинен запрацювати в 2023 році, анонсували в Siemens.

Разом з двома контрактами на технічне обслуговування проєкт має обсяг близько 290 мільйонів євро.

Російський ринок є традиційно важливим для Siemens. Нещодавно діяльність компанії в РФ опинилася в центрі скандалу, що розгорівся влітку 2017 року довкола постачання турбін Siemens до анексованого Росією Криму, що суперечить запровадженим санкціям з боку ЄС.

У німецькій компанії заявили, що нелегальна поставка відбулася без її відома і поклали відповідальність на російську компанію "Технопромекспорт", що входить в "Ростех". Російська компанія відкинула звинувачення і заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку.

ЄС розширив санкції через скандал навколо турбін.