Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єр Британії направив ЄС свою останню пропозицію щодо Brexit

При нападі у фінському училищі загинула українка

Помпео визнав свою присутність при розмові Трампа і Зеленського

Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії - ЗМІ






Вперше після скандалу з кримськими турбінами Siemens будує в РФ електростанцію

Середа, 2 жовтня 2019, 19:44

Попри те, що Москва направила в окупований Крим куплені у німецької компанії Siemens турбіни, компанія знову будує в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на другий канал німецького суспільного мовлення ZDF.

Проєкт електростації в російській республіці Татарстан повинен запрацювати в 2023 році, анонсували в Siemens.

Разом з двома контрактами на технічне обслуговування проєкт має обсяг близько 290 мільйонів євро.

Російський ринок є традиційно важливим для Siemens. Нещодавно діяльність компанії в РФ опинилася в центрі скандалу, що розгорівся влітку 2017 року довкола постачання турбін Siemens до анексованого Росією Криму, що суперечить запровадженим санкціям з боку ЄС.

У німецькій компанії заявили, що нелегальна поставка відбулася без її відома і поклали відповідальність на російську компанію "Технопромекспорт", що входить в "Ростех". Російська компанія відкинула звинувачення і заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку.

ЄС розширив санкції через скандал навколо турбін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua