Впервые после скандала с крымскими турбинами Siemens строит в РФ электростанцию

Несмотря на то, что Москва направила в оккупированный Крым купленные у немецкой компании Siemens турбины, компания снова строит в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на второй канал немецкого общественного телевидения ZDF.

Проект электростации в Российской Республике Татарстан должен заработать в 2023 году, анонсировали в Siemens.

Вместе с двумя контрактами на техническое обслуживание проект имеет объем около 290 миллионов евро.

Российский рынок традиционно важен для Siemens. Недавно деятельность компании в РФ оказалась в центре скандала, разгоревшегося летом 2017 года вокруг поставок турбин Siemens к аннексированного Россией Крыма, что противоречит введенным санкциям со стороны ЕС.

В немецкой компании заявили, что нелегальная поставка состоялась без ее ведома и возложили ответственность на российскую компанию "Технопромэкспорт", входящая в "Ростех". Российская компания отвергла обвинения и заявила, что приобрела оборудование на вторичном рынке.

ЕС расширил санкции из-за скандала вокруг турбин.