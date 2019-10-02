Прем’єр Британії хоче призупинити роботу парламенту з 8 по 14 жовтня

Прем’єр Британії Борис Джонсон має намір просити призупинити роботу парламенту з 8 по 14 жовтня, коли відбудеться промова королеви.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби британського прем’єра, повідомляє "Європейська правда".

Під час промови королеви буде викладено програму британського уряду.

"Я хочу поставити на пріоритети людей. Через промову королеви уряд викладе свої плани для системи охорони здоров’я, шкіл, боротьби зі злочинністю, інвестицій в інфраструктуру і побудови сильної економіки. Ми завершимо Brexit 31 жовтня і продовжимо вирішувати ці життєво важливі питання" - заявив Джонсон.

Сьогодні британський прем’єр виступив з новою пропозицією щодо виходу з ЄС – він пропонує скасувати backstop в угоді про вихід Британії з ЄС і замінити його сумішшю перевірок в портах в Ірландському морі і далеко від кордону в Ірландії.

"Якщо угода буде погоджена в Європейській Раді, центральна особливість законодавчої програми уряду буде полягати в тому, щоб внести законопроєкт про угоду про Brexit і рухатися в швидкому темпі, щоб забезпечити її проходження в парламенті до 31 жовтня" - повідомили в офісі британського прем’єра.

Тому, зазначається у повідомленні, робота парламенту має бути призупинена протягом якомога більш короткого часу, щоб забезпечити всі необхідні матеріально-технічні приготування.

В опозиції ж стверджують, що таким чином Джонсон намагається уникнути сесії традиційних запитань до прем’єра у парламенті, які проводяться щосереди. Досі прем’єр відповідав на питання законодавців лише раз – 4 вересня.

Рішення про призупинення роботи парламенту має схвалити королева. Поточну сесію вже призупиняли в перші години 10 вересня, однак парламент відновив роботу 25 вересня після рішення Верховного суду.