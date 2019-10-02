Прем’єр Британії направив ЄС свою останню пропозицію щодо Brexit

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон виступив з новою пропозицією щодо виходу з ЄС на заміну спеціального механізму щодо ірландського кордону – так званого backstop.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Прем'єр-міністр Британії закликав Брюссель пристати на його план, попередивши, що Brexit без угоди буде являти собою "провал державного управління, за який ми всі будемо нести відповідальність".

У листі до президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, Джонсон заявив, що backstop, який передбачає митний союз між Британією і ЄС, щоб уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, був "мостом в нікуди" і "новий шлях повинен бути знайдений".

Джонсон пропонує скасувати backstop в угоді про вихід Британії з ЄС і замінити його сумішшю перевірок в портах в Ірландському морі і далеко від кордону в Ірландії.

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Згідно з планом, Британія - Англія, Уельс і Шотландія - буде прагнути досягти торгової угоди з ЄС до кінця 2020 року.

Північна Ірландія вийде з Митного союзу ЄС, але залишиться прив'язаною до єдиного ринку регулювання агропродовольчих і промислових товарів протягом чотирьох років.

Після цього провінція буде сама вирішувати, чи залишатися прив'язаною до правил ЄС - і зменшити тертя на ірландському кордоні- або порвати з ними, створивши жорсткий кордон в Північній Ірландії.

Але прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти в своєму листі, що Північна Ірландія повинна бути частиною митної території Британії, а не ЄС, що вимагає митних перевірок далеко від кордону.

Нагадаємо, дипломати і офіційні особи Європейського союзу заявили, що остання британська пропозиція щодо Brexit, про яку повідомляють ЗМІ, має істотні недоліки та не спрацює.