ЄС про план Джонсона: є і позитивні зрушення, і проблемні моменти

В ЄС прокоментували представлені прем’єром Британії Борисом Джонсоном пропозиції щодо Brexit, зазначивши, що лишаються ще "певні проблемні моменти".

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії за результатами розмови президента ЄК Жан-Клода Юнкера і Бориса Джонсона, повідомляє "Європейська правда".

У розмові Юнкер відзначив позитивні зрушення, особливо в тому, що стосується узгодження норм регулювання для всіх товарів і контролю за товарами, що надходять в Північну Ірландію з Британії.

"Проте, президент також зазначив, що є ще певні проблемні моменти, які вимагатимуть подальшої роботи в найближчі дні, зокрема, щодо управління backstop. Тендітна рівновага, досягнута в результаті угоди Страсної п'ятниці, має бути збережена" - наголошується в повідомленні.

Юнкер пообіцяв Джонсону, що Єврокомісія розгляне його пропозиції більш детально і об’єктивно.

"ЄС хоче укласти угоду. Ми як і раніше єдині й готові працювати 24/7, щоб це сталося" - заявили в ЄК.

Нагадаємо, Борис Джонсон виступив з новою пропозицією щодо виходу з ЄС на заміну спеціального механізму щодо ірландського кордону – так званого backstop.

Джонсон пропонує скасувати backstop в угоді про вихід Британії з ЄС і замінити його сумішшю перевірок в портах в Ірландському морі і далеко від кордону в Ірландії.