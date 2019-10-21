ЗМІ: хакери ФСБ використали іранське прикриття для атак на Британію

Російська хакерська група Turla, за якою стоїть ФСБ Росії, зламала операцію іранської кібершпигунської групи (під кодовою назвою OilRig) для власних замаскованих атак на уряди та промислові організації в декількох країнах протягом останніх 18 місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Reuters.

Хакери маскувались як нападники з Ірану. За словами британських та американських чиновників, операція здебільшого була зосереджена на Близькому Сході, але також націлена на організації в Британії.

Москва і Тегеран спростували звинувачення Заходу у хакерських операціях.

Turla звинувачена естонською та чеською владою в діяльності від імені російської служби безпеки ФСБ. Вона використовувала іранські інструменти та комп'ютерну інфраструктуру для успішного кібервтручання в організації принаймні 20 різних країн протягом останніх 18 місяців, заявили британські силовики.

Пол Чічестер, старший чиновник британського розвідувального агенства GCHQ, заявив, що операція показує, що державні хакери розробляють нові атаки та методи, щоб краще сховати свої сліди.

Захід звинуватив російську військову розвідку в управлінні глобальними кібератаками, спрямованими на установи від спортивних антидопінгових органів до АЕС та лабораторій з дослідження хімічної зброї.

Наприклад, 4 жовтня торік міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що четверо співробітників ГРУ РФ шляхом кібервтручання намагалися отримати дані міжнародного слідства у справі катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України.