СМИ: хакеры ФСБ использовали иранское прикрытие для атак на Британию

Российская хакерская группа Turla, за которой стоит ФСБ России, сломала операцию иранской кибершпионской группы (под кодовым названием OilRig) для замаскированных атак на правительства и промышленные организации в нескольких странах в течение последних 18 месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.

Хакеры маскировались, будто действовали из Ирана. По словам британских и американских чиновников, операция в основном была сосредоточена на Ближнем Востоке, но также нацелена на организации в Британии.

Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в хакерских операциях.

Эстонские и чешские власти обвиняли Turla в деятельности от имени российской службы безопасности ФСБ. Она использовала иранские инструменты и компьютерную инфраструктуру для успешного кибервнедрения в организации минимум 20 различных стран в течение последних 18 месяцев, заявили британские силовики.

Пол Чичестер, старший чиновник британского разведывательного агентства GCHQ заявил, что операция показывает, что государственные хакеры разрабатывают новые атаки и методы, чтобы лучше скрывать свои следы.

Запад обвинил российскую военную разведку в управлении глобальными кибератаками, направлеными на учреждения от спортивных антидопинговых органов до АЭС и лабораторий по исследованию химического оружия.

Например, 4 октября прошлого года министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо сотрудников ГРУ РФ путем кибервнедрения пытались получить данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины.