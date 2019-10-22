Зливи і повені на півночі Італії: двоє загиблих, зруйновано міст

Сильні дощі на півночі Італії викликали сильні повені, стали причиною руйнувань і пошкоджень об'єктів інфраструктури, і загибелі двох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

В результаті сильних дощів рівень річки По, яка перетинає Італію із заходу на схід, піднявся на 3,5 метра за добу. Значний збиток від повеней в П'ємонті, Лігурії і Ломбардії, де зафіксовані зсуви і повені.

Недалеко від Генуї загинув таксист, машина якого злетіла з дороги, в Турині також загинув водій автомобіля.

Дороги і школи закриті в багатьох районах, є перебої залізничним транспортом. Кілька тисяч людей залишилися без електрики.

У місті Капріаті-д'Орба обвалився міст. Глава регіону П'ємонт попросив ввести надзвичайний стан.