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Ливни и наводнения на севере Италии: двое погибших, разрушен мост

Вторник, 22 октября 2019, 19:18

Проливные дожди на севере Италии вызвали сильные наводнения, стали причиной разрушений и повреждений объектов инфраструктуры, и гибели двух человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В результате сильных дождей уровень реки По, которая пересекает Италию с запада на восток, поднялся на 3,5 метра за сутки. Значительный ущерб от наводнений в Пьемонте, Лигурии и Ломбардии, где отмечаются оползни и наводнения.

 

Недалеко от Генуи погиб таксист, машину которого слетела с дороги, в Турине также погиб водитель автомобиля.

 

Дороги и школы закрыты во многих районах, есть перебои железнодорожным транспортом. Несколько тысяч человек остались без электричества.

В городе Каприата-д'Орба обвалился мост. Глава региона Пьемонт попросил ввести чрезвычайное положение.

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Италия стихийные бедствия
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