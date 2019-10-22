Ливни и наводнения на севере Италии: двое погибших, разрушен мост
Проливные дожди на севере Италии вызвали сильные наводнения, стали причиной разрушений и повреждений объектов инфраструктуры, и гибели двух человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
В результате сильных дождей уровень реки По, которая пересекает Италию с запада на восток, поднялся на 3,5 метра за сутки. Значительный ущерб от наводнений в Пьемонте, Лигурии и Ломбардии, где отмечаются оползни и наводнения.
Недалеко от Генуи погиб таксист, машину которого слетела с дороги, в Турине также погиб водитель автомобиля.
Дороги и школы закрыты во многих районах, есть перебои железнодорожным транспортом. Несколько тысяч человек остались без электричества.
В городе Каприата-д'Орба обвалился мост. Глава региона Пьемонт попросил ввести чрезвычайное положение.