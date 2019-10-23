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Поліція Британії виявила 39 тіл у вантажівці під Лондоном

Середа, 23 жовтня 2019, 12:02

Поліція Великої Британії стверджує, що вилучила 39 тіл з вантажівки, яка нібито прибула з Болгарії, у промисловій будівлі під Лондоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція заявила, що вантажівка приїхала з Болгарії та в'їхала до Великої Британії в суботу. 

Водія автомобіля, 25-річного чоловіка із Північної Ірландії, затримали за підозрою у вбивстві. 

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39 осіб, 38 дорослих та один підліток, оголошені мертвими на місці події, у місті Грейс, неподалік Лондона.

"Ми зараз ідентифіковуємо жертв, проте це може бути тривалим процесом", - сказали в поліції.

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