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Полиция Великобритании обнаружила 39 тел в грузовике под Лондоном

Среда, 23 октября 2019, 12:02

Полиция Великобритании утверждает, что изъяла 39 тел из грузовика, якобы прибывшего из Болгарии, в промышленном здании под Лондоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция заявила, что грузовик приехал из Болгарии и въехал в Великобританию в субботу.

Водитель автомобиля, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, задержан по подозрению в убийстве.

39 человек, 38 взрослых и один ребенок, обнаружены мертвыми на месте происшествия, в городе Грейс, недалеко от Лондона.

"Мы сейчас идентифицируем жертв, однако это может быть длительным процессом", - сказали в полиции.

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