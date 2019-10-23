Сирійський курд підпалив себе біля офісу комісара ООН у справах біженців в Женеві

Чоловік курдського походження з Сирії підпалив себе біля будівлі управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців в Женеві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними УВКБ ООН, 31-річний чоловік, який проживає в Німеччині, облив себе бензином і спробував потрапити в будівлю.

"Вони загасили вогонь і врятували йому життя. Ми сподіваємося на його одужання. Наші думки з ним, його сім'єю і його близькими", - заявив прессекретар агентства Андрій Махечич.

Чоловік отримав сильні опіки і був доставлений в лікарню. Місцева поліція заявила, що він занадто постраждав, щоб допитувати і встановити мотив, але підозрює, що мав місце політичний підтекст.

Будівля УВКБ ООН розташована навпроти притулку для біженців, в тому числі сирійських курдів.

Нагадаємо, відповідно до угоди між Росією та Туреччиною, Анкара погодилася обмежити свої військові дії на півночі Сирії прикордонним районом, який турецькі сили захопили у курдів починаючи з 9 жовтня, після того, як американські війська несподівано вийшли звідти.

Німеччина запропонувала створити зону безпеки під міжнародним контролем, за участю Туреччини та Росії.

Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".