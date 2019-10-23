Сирийский курд поджег себя у офиса комиссара ООН по делам беженцев в Женеве

Мужчина курдского происхождения из Сирии поджег себя возле здания управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Женеве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным УВКБ ООН, 31-летний мужчина, проживающий в Германии, облил себя бензином и попытался попасть в здание.

"Они потушили огонь и спасли ему жизнь. Мы надеемся на его выздоровление. Наши мысли с ним, его семьей и его близкими", - заявил пресс-секретарь агентства Андрей Махечич.

Мужчина получил сильные ожоги и был доставлен в больницу. Местная полиция заявила, что он слишком пострадал, чтобы допрашивать и установить мотив, но подозревает, что имел место политический подтекст.

Здание УВКБ ООН расположена напротив приюта для беженцев, в том числе сирийских курдов.

Напомним, в соответствии с соглашением между Россией и Турцией, Анкара согласилась ограничить свои военные действия на севере Сирии пограничным районом, который турецкие силы захватили у курдов начиная с 9 октября, после того как американские войска неожиданно вышли оттуда.

Германия предложила создать зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.

Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".