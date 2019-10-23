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У Британії заарештували водія вантажівки, в якій знайшли 39 тіл

Середа, 23 жовтня 2019, 19:44

Британська поліція заарештувала за підозрою у вбивстві водія вантажівки, в контейнері якої знайшли тіла 39 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Водія звуть Мо Робінсон, йому 25 років і він родом з Північної Ірландії.

Підозрюваний Мо Робінсон
Підозрюваний Мо Робінсон

Зареєстрована в Болгарії вантажівка була виявлена о 01:40 за місцевим часом в Промисловому парку Уотерглейд в англійському графстві Ессекс.

Поліція Ессекса перевезла вантажівку в безпечне місце, щоб можна було дістати тіла.

Поліція повідомила, що вантажівка з болгарською реєстрацією прибув поромом з бельгійського порту Зебрюгге і прямувала до містечка Пурфліт в Ессексі.

 

Спочатку поліція заявляла, що вважає, що контейнер потрапив до Британії через порт Холіхед в Уельсі.

Пором пришвартувався в англійському порту в 00:30. Вважається, що контейнер і вантажівка покинули порт разом приблизно через 35 хвилин.

Всі люди, які знаходилися в контейнері, 38 дорослих і один підліток, загинули. Причини загибелі поки невідомі, як і національність загиблих. Контейнер, ймовірно, являв собою рефрижератор, температура в якому могла досягати -25 градусів за Цельсієм.

Представник Міністерства закордонних справ Болгарії підтвердив, що вантажівка була зареєстрований в країні.

"Вантажівка Scania була зареєстрована у Варні компанією, що належить громадянину Ірландії. Поліція заявила, що малоймовірно, що загиблі були болгарами", - сказав він.

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