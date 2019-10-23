В Британии арестовали водителя грузовика, в котором нашли 39 тел

Британская полиция арестовала по подозрению в убийстве водителя грузовике, в контейнере которого нашли тела 39 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Водителя зовут Мо Робинсон, ему 25 лет и он родом из Северной Ирландии.

Подозреваемый Мо Робинсон

Зарегистрированный в Болгарии грузовик был обнаружен незадолго в 01:40 по местному времени в Промышленном парке Уотерглейд в английском графствет Эссекс.

Полиция Эссекса перевезла грузовик в безопасное место, чтобы можно было извлечь тела.

Полиция сообщила, что грузовик с болгарской регистрацией прибыл паромом из бельгийского порта Зебрюгге и направлялся в городок Пурфлит в Эссексе.

Первоначально полиция сообщала, что контейнер прибыл в Великобританию через порт Холихед в Уэльсе.

Паром пришвартовался в английском порту в 00:30. Считается, что контейнер и грузовик покинули порт вместе примерно через 35 минут.

Все находившиеся в контейнере люди, 38 взрослых и один подросток, погибли. Причины гибели пока неизвестны, как и национальности погибших. Контейнер представлял собой рефрижератор, температура в котором могла достигать -25°С.

Представитель министерства иностранных дел Болгарии подтвердил, что грузовик был зарегистрирован в стране.

"Грузовик Scania был зарегистрирован в Варне компанией, принадлежащей гражданину Ирландии. Полиция заявила, что маловероятно, что погибшие были болгарами", - сказал он.