Британська поліція провела обшуки у зв’язку зі знахідкою 39 трупів у вантажівці
Британська поліція, яка проводить розслідування у справі знайдених у вантажівці 39 тіл, провела обшуки за двома адресами у Північній Ірландії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Британська поліція виявила тіла 38 дорослих і одного підлітка у вантажному контейнері на промисловому майданчику у Грейсі, приблизно за 32 км на схід від центру Лондона в середу вранці.
Поліція затримала водія, 25-річного чоловіка з Північної Ірландії, за підозрою у вбивстві, його взяли під варту. Поліція, що розслідує загибель людей, провела обшуки в двох будинках в провінції.
Поліція повідомила, що трейлер прибув в доки в Ессексі (Південна Англія) з Зеебрюгге в Бельгії.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що вражений цією новиною і регулярно отримує оновлену інформацію про розслідування, яке зосереджене на версії торгівлі людьми.
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю заявило, що допомагає розслідуванню і працює над "терміновим виявленням і вжиттям заходів проти будь-яких організованих злочинних груп, які зіграли свою роль у заподіянні цих смертей".