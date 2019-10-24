Британская полиция провела обыски в связи с обнаружением 39 трупов в грузовике

Британская полиция, которая проводит расследование по делу найденных в грузовике 39 тел, провела обыски по двум адресам в Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британская полиция обнаружила тела 38 взрослых и одного ребенка в грузовом контейнере на промышленной площадке в Грейси, примерно в 32 км к востоку от центра Лондона в среду утром.

Полиция задержала водителя, 25-летнего мужчину из Северной Ирландии, по подозрению в убийстве, его взяли под стражу. Полиция, расследующая гибель людей, провела обыски в двух домах в провинции.

Полиция сообщила, что трейлер прибыл в доки в Эссексе (Южная Англия) из Зеебрюгге в Бельгии.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что потрясен этой новостью и регулярно получает обновленную информацию о расследовании, которое сосредоточено на версии торговли людьми.

Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что помогает расследованию и работает над "срочным выявлением и принятием мер против любых организованных преступных групп, которые сыграли свою роль в этих смертях".