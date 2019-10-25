Посли ЄС вирішать, чи відкладати Brexit утретє

Посли ЄС у п'ятницю розглянуть питання відтермінування дати виходу Британії з ЄС на тлі загальмування розгляду угоди про Brexit у британському парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Більшість країн Євросоюзу виступають за надання тримісячної відстрочки для Британії з можливістю покинути блок раніше, якщо угода про Brexit буде схвалена у парламенті. Франція виступає за коротший термін перенесення Brexit.

Читайте також В ЄС певні, що Brexit не відбудеться 31 жовтня

Відповідно до проекту рішення 27 країн ЄС, з яким у четвер ввечері ознайомилось агентство Reuters, ЄС готується надати Британії третю відстрочку "з метою забезпечення можливості остаточної ратифікації" угоди, про яку домовилися прем'єр Джонсон та Брюссель.

У проекті тексту, який буде обговорюватися в Брюсселі в п'ятницю, поки що відсутня нова дата Brexit.

ЄС сподівається, що рішення щодо тривалості відтермінування буде прийнято в п’ятницю. Водночас існує можливість, що ухвалення рішення щодо дати можуть перенести на початок наступного тижня, щоб зрозуміти, чи готовий парламент Британії піти на дострокові вибори.

Прем'єр Джонсон в четвер закликав Палату громад проголосувати за проведення дострокових виборів 12 грудня. Палата розгляне це питання у понеділок.

Через понад три роки, відколи британці проголосували за вихід з Євросоюзу, доля Brexit залишається невизначеною. Наразі датою Brexit є 31 жовтня.