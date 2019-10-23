В ЄС певні, що Brexit не відбудеться 31 жовтня

Велика Британія не залишить ЄС 31 жовтня, переконані високопоставлені чиновники та дипломати Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, таку думку вони висловили виданню рано-вранці у середу.

У вівторок ввечері депутати британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Читайте також Джонсон запропонує дочасні вибори, якщо ЄС виступить за перенесення Brexit до січня

Після цього голова Євроради Дональд Туск заявив, що рекомендуватиме лідерам країн ЄС погодити прохання Лондона відтермінувати вихід країни з блоку.

У той час як Франція, як очікується, наполягатиме на більш короткій відстрочці Brexit, офіційні особи ЄС заявили, що незалежно від результатів цих дебатів було ясно, що Джонсон не виконає свою обіцянку вивести країну з блоку 31 жовтня.

"Brexit не відбудеться в кінці жовтня", - упевнений високопоставлений чиновник ЄС.

Відмова парламенту Британії від прискореного розгляду угоди Джонсона означає, що прем’єру доведеться прийняти відстрочку щодо Brexit, якщо ЄС її офіційно запропонує. Після голосування Джонсон вирішив призупинити процес ратифікації угоди, поки не буде прийнято рішення в Брюсселі.

Читайте також Туск порекомендує лідерам ЄС відтермінувати Brexit

Париж дав зрозуміти, що не може задовольнити прохання Великої Британії про відстрочку до 31 січня.

"Британський парламент повинен розглянути угоду якомога швидше. Наприкінці тижня ми побачимо, чи потрібне чисто технічне продовження на кілька днів, щоб завершити цю парламентську процедуру", - сказав французький дипломат.

"Але поза цими обставинами виключено відстрочку для виграшу часу або повторного обговорення угоди. Ми досягли угоди і тепер вона має бути імплементована без зволікання", - додав він.