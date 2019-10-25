У Британії призупинили випуск монет, присвячених Brexit 31 жовтня

Британське казначейство призупинило карбування нової монети у 50 пенсів, присвяченої Brexit 31 жовтня, після того як стало зрозуміло, що країна не залишить ЄС вчасно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Спеціальний випуск монет мав ознаменувати вихід Британії з ЄС в кінці місяця, але виробництво Королівського монетного двору зупинилося, а вже викарбувані монети опинилися на складі.

Представник казначейства сказав: "Ми призупинили виробництво монети Brexit і приймемо остаточне рішення у свій час".

Видання повідомляє, що наразі існують спекуляції щодо майбутнього вже випущеної тисячі монет - зокрема, є думка, що їх пізніше виставлять на аукціоні, і вартість кожної може досягати 800 фунтів.

Міністр фінансів Саджид Джавід раніше наказав підготувати до кінця місяця 3 мільйони монет з написом "Мир, процвітання і дружба з усіма народами". Під написом монетний двір помістив історичну дату, коли Британія повинна покинути ЄС: 31 жовтня 2019 року.

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Варто зазначити, що попередник Джавіда, Філіп Хеммонд, планував випустити обмежений тираж близько 10 тисяч пам'ятних монет, які будуть продані колекціонерам за 10 фунтів стерлінгів кожна до першого терміну виходу з ЄС 29 березня.

Монета в 50 пенсів була викарбувана, коли Британія приєдналася до Європейського економічного співтовариства в 1973 році і коли країна головувала в ЄС в 1998 році.