В Британии приостановили выпуск монет, посвященных Brexit 31 октября

Британское казначейство приостановило чеканку новой монеты в 50 пенсов, посвященной Brexit 31 октября, после того как стало ясно, что страна не выйдет из ЕС к этому сроку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Специальный выпуск монет должен был ознаменовать выход Британии из ЕС в конце месяца, но производство Королевского монетного двора остановилось, а уже отчеканенные монеты оказались на складе.

Представитель казначейства сказал: "Мы приостановили производство монеты Brexit и примем окончательное решение в свое время".

Издание сообщает, что сейчас есть спекуляции по поводу будущего уже выпущенной тысячи монет - в частности, есть мнение, что их позже выставят на аукционе, и стоимость одной может достигать 800 фунтов.

Министр финансов Саджид Джавид ранее приказал подготовить к концу месяца 3 миллиона монет с надписью "Мир, процветание и дружба со всеми народами". Под надписью монетный двор поместил историческую дату, когда Британия должна покинуть ЕС – 31 октября 2019 года.

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Стоит отметить, что предшественник Джавида, Филип Хэммонд, планировал выпустить ограниченный тираж, около 10 тысяч памятных монет, которые будут проданы коллекционерам за 10 фунтов стерлингов каждая к первому сроку выхода из ЕС 29 марта.

Монета в 50 пенсов была отчеканена, когда Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу в 1973 году и когда страна председательствовала в ЕС в 1998 году.