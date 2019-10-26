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У Палаті представників США відновлюються слухання у справі імпічменту Трампу

Субота, 26 жовтня 2019, 13:37

У суботу в Палаті представників Конгресу США відновлюються слухання свідків у справі імпічменту президенту Трампу, яку ведуть демократи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, американські законодавці заслухають високопоставленого чиновника Держдепартаменту.

Філіп Рікер, виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з європейських та євразійських справ, виступить за зачиненими дверима перед комітетами Палати представників з іноземних справ, розвідки і нагляду.

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Свідчення Рікера були відкладені цього тижня через пам’ятні заходи, присвячені смерті Елайджі Каммінгса, голови спецкомітету Палати представників з нагляду.

У п'ятницю окружна суддя Беріл Хауелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту і постановила, щоб адміністрація Трампа передала комітету Палати з питань судової влади секретні матеріали звіту колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Рікер є професійним дипломатом, сфера його відповідальності  включає Україну, яка посідає центральне місце в розслідуванні щодо Трампа.

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Імпічмент Трампа
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