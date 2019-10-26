В Палате представителей США восстанавливаются слушания по делу импичмента Трампу

В субботу в Палате представителей Конгресса США восстанавливаются слушания свидетелей по делу импичмента президенту Трампу, которое ведут демократы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, американские законодатели заслушают высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

Филип Рикер, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, выступит за закрытыми дверями перед комитетами Палаты представителей по иностранным делам, разведки и наблюдения.

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Показания Рикера были отложены на этой неделе из-за памятных мероприятий, посвященных смерти Элайджи Каммингса, председателя спецкомитета Палаты представителей по надзору.

В пятницу окружная судья Берил Хауэлл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента и постановила, чтобы администрация Трампа передала комитету Палаты по вопросам судебной власти секретные материалы отчета бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

Рикер является профессиональным дипломатом, сфера его ответственности включает Украину, которая занимает центральное место в расследовании по Трампу.