Вибори в центральній Німеччині: перемогла Ліва партія, ультраправі - другі

На виборах до місцевого парламенту в німецькій федеральній землі Тюрингія, за попередніми даними, більшість здобуває Ліва партія.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Згідно з попередніми неофіційними підсумками голосування, Ліва партія здобуває близько 30% голосів виборців, тоді як на виборах 2014 року ця політсила мала 28,2%.

На другому місці опинилася ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) з 24% голосів виборців. Партія більш ніж подвоїла досягнутий на минулих виборах 2014 року результат - тоді вони здобули 10,6%.

На третьому місці опинився Християнсько-демократичний союз (ХДС) з 22,5%підтримки виборців. Це - значно менше у порівнянні з результатом на виборах 2014 року. Тоді консерватори змогти отримати 33,5%.

Щодо соціал-демократів, то вони отримують 8,5% голосів. Нинішній показник так само гірший за здобутки 2014 року. Тоді СДПН змогла забезпечити собі 12,4% голосів виборців.

Ще меншими виявилися електоральні симпатії до "Зелених" - вони набирають 5,5% голосів.

Разом з Лівою партією, СДПН та "Зелені" формували досі правлячу коаліцію в земельному парламенті Тюрингії.

З традиційних німецьких партій покращити свій результат спромоглися "Вільні демократи", набравши 5%. У разі підтвердження прогнозів, це означатиме, що ВДП змогла подолати прохідний бар'єр. На виборах 2014 року ВДП здобула лише 2,5 відсотка голосів виборців.

Одним з можливих варіантів майбутнього урядового об'єднання оглядачі називали так звану "коаліцію Зімбабве" за участі соціал-демократів, Зелених, Християнсько-демократичного союзу та Вільної демократичної партії.