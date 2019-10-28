Выборы в центральной Германии: победила Левая партия, ультраправые - вторые

На выборах в местный парламент в немецкой федеральной земли Тюрингия, по предварительным данным, большинство получила Левая партия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно предварительным неофициальным итогам голосования, Левая партия получила около 30% голосов избирателей, тогда как на выборах 2014 эта политсила имела 28,2%.

На втором месте оказалась ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) с 24% голосов избирателей. Партия более чем удвоила достигнутый на прошлых выборах 2014 результат - тогда они получили 10,6%.

На третьем месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) с 22,5% поддержки избирателей. Это - значительно меньше по сравнению с результатом на выборах 2014 года. Тогда консерваторы суметь получить 33,5%.

Социал-демократы получают 8,5% голосов. Нынешний показатель также хуже достижения 2014 года. Тогда СДПГ смогла обеспечить себе 12,4% голосов избирателей.

Еще меньше оказались электоральные симпатии к "Зеленым" - они набирают 5,5% голосов.

Вместе с Левой партией, СДПГ и "Зеленые" формировали до сих пор правящую коалицию в земельном парламенте Тюрингии.

Из традиционных немецких партий улучшить свой результат смогли "Свободные демократы", набрав 5%. В случае подтверждения прогнозов, это означает, что СвДП смогла преодолеть проходной барьер. На выборах 2014 года СвДП получила лишь 2,5 процента голосов избирателей.

Одним из возможных вариантов будущего правительственного объединения обозреватели называли так называемую "коалицию Зимбабве" с участием социал-демократов, Зеленых, Христианско-демократического союза и Свободной демократической партии.