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В Польше задержали и арестовали российского шпиона

Понедельник, 28 октября 2019, 12:29

Польское Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Польши, вероятного российского шпиона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

По словам представителя министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, арест Петра С. состоялся 24 октября в Варшаве. Через два дня его взяли под стражу на три месяца.

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По словам Жарина, следователи собрали доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой. Он сообщил, что во время задержания работники агентства обыскали места проживания и работы мужа.

Во время обысков было найдено нелегальную огнестрельное оружие и боеприпасы, а также электронные носители и документы. Кроме того, спецслужба обыскала места прописки и фактического проживания лиц, имевших контакт с Петром С.

Подозреваемому также предъявлено обвинение в нелегальном хранении оружия и пользовании фальшивым документом.

TVP Info со ссылкой на источники сообщает, что задержанный был сотрудником Агентства военной собственности - исполнительного органа под наблюдением министра национальной обороны Польши.

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