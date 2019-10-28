Парламент Британії не підтримав план прем’єра щодо виборів 12 грудня

Палата громад британського парламенту не підтримала план прем’єра Бориса Джонсона щодо проведення 12 грудня дострокових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На підтримку ініціативи глави уряду виступили 299 депутатів, проти були 70.

Однак Борису Джонсону потрібна була підтримка щонайменше двох третин нижньої палати парламенту – тобто 434 голоси.

Утрималась від голосування опозиційна Лейбористська партія. Джонсон заявив, що лідер лейбористів Джеремі Корбін втретє "втік" від виборців.

Однак прем’єр Британії не збирається відступати. Він анонсував короткий законопроєкт про дострокові вибори, для ухвалення якого достатньо простої більшості голосів.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон формально погодився на запропоноване ЄС відтермінування дати виходу країни з блоку до 31 січня 2020 року.