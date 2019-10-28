Парламент Британии не поддержал план премьера по выборам 12 декабря

Палата общин британского парламента не поддержала план премьера Бориса Джонсона о проведении 12 декабря досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В поддержку инициативы главы правительства выступили 299 депутатов, против были 70.

Однако Борису Джонсону нужна была поддержка как минимум двух третей нижней палаты парламента – то есть 434 голоса.

Воздержалась от голосования оппозиционная Лейбористская партия. Джонсон заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин в третий раз "убежал" от избирателей.

Однако премьер Британии не собирается отступать. Он анонсировал короткий законопроект о досрочных выборах, для принятия которого достаточно простого большинства голосов.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон формально согласился на предложенное ЕС отсрочке даты выхода страны из блока до 31 января 2020 года.