Трамп "розсекретив" службового пса, який брав участь у ліквідації лідера ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фотографію службового собаки, який брав участь в операції з ліквідації лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп опублікував фото у Twitter.

"Ми зняли гриф секретності з фотографії чудового пса (ім’я залишається засекреченим), який зробив таку гарну роботу в операції із захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді!" - написав американський президент.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Раніше у Пентагоні повідомили, що службовий пес із команди спецпризначення отримав легке поранення та вже одужує.

Нагадаємо, 27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив загибель лідера терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді.

За даними ЗМІ, вистежити терористичного ватажка допоміг один з його головних помічників.