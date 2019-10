Трамп "розсекретив" службового пса, який брав участь у ліквідації лідера ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фотографію службового собаки, який брав участь в операції з ліквідації лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп опублікував фото у Twitter.

"Ми зняли гриф секретності з фотографії чудового пса (ім’я залишається засекреченим), який зробив таку гарну роботу в операції із захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді!" - написав американський президент.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw