Трамп "рассекретил" служебного пса, участвовавшего в ликвидации лидера ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию служебной собаки, принимавшей участие в операции по ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
Как сообщает "Европейская правда", Трамп опубликовал фото в Twitter.
"Мы сняли гриф секретности с фотографии замечательного пса (имя остается засекреченным), который сделал такую хорошую работу в операции по захвату и ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!", - написал американский президент.
We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019
Ранее в Пентагоне сообщили, что служебный пес из команды спецназначения получил легкое ранение и уже выздоравливает.
Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
По данным СМИ, выследить террористического главаря помог один из его главных помощников.