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Трамп "рассекретил" служебного пса, участвовавшего в ликвидации лидера ИГИЛ

Вторник, 29 октября 2019, 09:24

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию служебной собаки, принимавшей участие в операции по ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщает "Европейская правда", Трамп опубликовал фото в Twitter.

"Мы сняли гриф секретности с фотографии замечательного пса (имя остается засекреченным), который сделал такую ​​хорошую работу в операции по захвату и ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!", - написал американский президент.

Ранее в Пентагоне сообщили, что служебный пес из команды спецназначения получил легкое ранение и уже выздоравливает.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

По данным СМИ, выследить террористического главаря помог один из его главных помощников.

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