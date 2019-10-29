Трамп "рассекретил" служебного пса, участвовавшего в ликвидации лидера ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию служебной собаки, принимавшей участие в операции по ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщает "Европейская правда", Трамп опубликовал фото в Twitter.

"Мы сняли гриф секретности с фотографии замечательного пса (имя остается засекреченным), который сделал такую ​​хорошую работу в операции по захвату и ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!", - написал американский президент.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Ранее в Пентагоне сообщили, что служебный пес из команды спецназначения получил легкое ранение и уже выздоравливает.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

По данным СМИ, выследить террористического главаря помог один из его главных помощников.