Британія переплавить пам’ятні монети через відстрочку Brexit

Пам'ятні монети, випущені на честь Brexit 31 жовтня, будуть перероблені після того, як вихід Великої Британії з ЄС відклали ще на три місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Королівському монетному двору запропонували випустити нові 50 пенсів із запланованою датою виходу Великої Британії. Проте тепер монети повинні бути списані, оскільки Британія не покине ЄС на цьому тижні.

Читайте також Прем’єр Британії погодився на запропоноване ЄС відтермінування Brexit

Представник казначейства сказав, що попри це монета на честь Brexit буде випущена і увійде в обіг після того, "як ми підемо" з Євросоюзу.

Згідно з інформацією вебсайту Royal Mint, дорогоцінні метали сортують і подрібнюють перед розплавленням. Потім метали очищаються і тверднуть, перш ніж перетворюватися на нові продукти.

Велика Британія повинна була покинути ЄС в кінці місяця, але прем'єр-міністр попросив про відстрочку виходу після того, як парламент не погодився ухвалити його угоду про Brexit.

У понеділок Джонсон офіційно прийняв пропозицію блоку про відкладення Brexit до 31 січня 2020 року.