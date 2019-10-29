Британия переплавит памятные монеты из-за отсрочки Brexit

Памятные монеты, выпущенные в честь Brexit 31 октября, будут переработаны после того, как выход Великобритании из ЕС отложили еще на три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Королевскому монетному двору предложили выпустить новые 50 пенсов с запланированной датой выхода Великобритании. Однако теперь монеты должны быть списаны, поскольку Великобритания не покинет ЕС на этой неделе.

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Представитель казначейства сказал, что несмотря на это монета в честь Brexit будет выпущена и войдет в оборот после того, "как мы выйдем" из Евросоюза.

Согласно информации веб-сайта Royal Mint, драгоценные металлы сортируют и измельчают перед расплавлением. Затем металлы очищаются и твердеют, прежде чем превращаться в новые продукты.

Великобритания должна была покинуть ЕС в конце месяца, но премьер-министр попросил об отсрочке выхода после того, как парламент не согласился принять его соглашение о Brexit.

В понедельник Джонсон официально принял предложение блока об отложении Brexit до 31 января 2020 года.