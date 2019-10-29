Шпигун викрав спіднє аль-Багдаді: подробиці ліквідації терориста №1

Очолювані курдами Демократичні сили Сирії (SDF) заявили, що їхній шпигун викрав спідню білизну лідера ісламістів Абу Бакр аль-Багдаді, перед тим, як його було вбито.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив старший командувач SDF Полат Джан.

За його словами, отримавши спіднє глави "Ісламської держави", фахівцям вдалося перевірити особу терориста і підтвердити, що це аль-Багдаді.

"Наше власне джерело, яке змогло дістатися до аль-Багдаді, принесло спідню білизну аль-Багдаді, щоб провести ДНК-тест і переконатися на 100%, що йдеться про аль-Багдаді", - написав він у Twitter.

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

Джан наполягав, що SDF відіграли важливу роль у спецоперації спільно з США. За його словами, "вся розвідка та доступ до аль-Багдаді, а також ідентифікація його місця були результатом нашої власної роботи".

"Наше розвідувальне джерело брало участь у надсиланні координат, керуванні висадки десанту, участі в операції та її успішності до останньої хвилини", - зазначив він.

Курдський командувач також заявив, що вторгнення Туреччини до Сирії сповільнило реалізацію спецоперації зі знешкодження аль-Багдаді.

"Понад місяць тому було прийнято рішення про ліквідацію аль-Багдаді. Однак вихід США та вторгнення Туреччини спонукали нас припинити наші спеціальні операції, включаючи погоню за аль-Багдаді", - написав він.

Підтверджуючи ліквідації лідера "Ісламської держави" аль-Багдаді, Трамп підтвердив значну роль курдів у спецоперації.

Сирійські курди були ключовими союзниками США у боротьбі з "Ісламською державою" в Сирії перед тим, як Трамп розпорядився вивести американські війська з півночі країни, що вплинуло на рішення Туреччини почати військове вторгнення.