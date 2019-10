Шпигун викрав спіднє аль-Багдаді: подробиці ліквідації терориста №1

Очолювані курдами Демократичні сили Сирії (SDF) заявили, що їхній шпигун викрав спідню білизну лідера ісламістів Абу Бакр аль-Багдаді, перед тим, як його було вбито.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив старший командувач SDF Полат Джан.

За його словами, отримавши спіднє глави "Ісламської держави", фахівцям вдалося перевірити особу терориста і підтвердити, що це аль-Багдаді.

"Наше власне джерело, яке змогло дістатися до аль-Багдаді, принесло спідню білизну аль-Багдаді, щоб провести ДНК-тест і переконатися на 100%, що йдеться про аль-Багдаді", - написав він у Twitter.

