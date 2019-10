Шпион похитил белье аль-Багдади: подробности ликвидации террориста №1

Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии (SDF) заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера исламистов Абу Бакр аль-Багдади перед тем, как он был убит.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил старший командующий SDF Полат Джан.

По его словам, получив нижнее белье главы "Исламского государства", специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

"Наш собственный источник, который смог добраться до аль-Багдади, принес нижнее белье аль-Багдади, чтобы провести ДНК-тест и убедиться на 100%, что речь идет именно о нем", - написал он в Twitter.

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself.