Шпион похитил белье аль-Багдади: подробности ликвидации террориста №1

Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии (SDF) заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера исламистов Абу Бакр аль-Багдади перед тем, как он был убит.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил старший командующий SDF Полат Джан.

По его словам, получив нижнее белье главы "Исламского государства", специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

"Наш собственный источник, который смог добраться до аль-Багдади, принес нижнее белье аль-Багдади, чтобы провести ДНК-тест и убедиться на 100%, что речь идет именно о нем", - написал он в Twitter.

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

Джан настаивал, что SDF сыграли важную роль в спецоперации совместно с США. По его словам, "вся разведка и доступ к аль-Багдади, а также идентификация его местонахождения были результатом нашей собственной работы".

"Наш разведисточник участвовал в передаче координат, управлении высадкой десанта, участии в операции и ее успешности до последней минуты", - отметил он.

Курдский командующий также заявил, что вторжение Турции в Сирию замедлило реализацию спецоперации по обезвреживанию аль-Багдади.

"Больше месяца назад было принято решение о ликвидации аль-Багдади. Однако выход США и вторжение Турции побудили нас прекратить наши специальные операции, включая погоню за аль-Багдади", - написал он.

Подтверждая ликвидации лидера "Исламского государства" аль-Багдади, Трамп подтвердил значительную роль курдов в спецоперации.

Сирийские курды были ключевыми союзниками США в борьбе с "Исламским государством" в Сирии перед тем, как Трамп распорядился вывести американские войска с севера страны, что повлияло на решение Турции начать военное вторжение.